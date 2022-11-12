شكرا لقرائتكم خبر عن جون كيرى: تغير المناخ قضية حيوية تستلزم نتائج فعلية وليس شعارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جون كيرى المبعوث الرئاسي الأمريكى للمناخ، أن الولايات المتحدة تحاول مساعدة الدول النامية على تحمل تداعيات التغيرات المناخية، متابعا: "لدينا قضية حيوية تستلزم وجود نتائج فعلية وليس شعارات".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر المناخ "كوب 27"، الذي ينعقد في مدينة شرم الشيخ: "علينا التعاون لدعم المؤسسات وسد فجوات الاستجابة.. ولدينا العديد من المفاوضات المكثفة ونحن متأكدون في أننا سوف نحقق تقدما في هذا الأمر"، لافتا إلي بلاده تسعى لدعم الدول على إطلاق العديد من المبادرات لمواجهة التغير المناخي.

وتابع جون كيري: "نحتاج إلى المزيد من الاستجابة ودعم التحالفات من أجل استهداف لشراء المنتجات الخضراء ويكون هذا توجه عام ودعم إجراءات إزالة الكربونى وهناك دولا لا يزال لديها انبعاثات كربونية ولم تلتزم حتى الآن بما هو مطلوب منها من أجل خفض هذه الانبعاثات كما أن هناك دول تتأثر أكثر من غيرها بتداعيات تغير المناخ".