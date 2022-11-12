شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفي أي زيادة جديدة في ضريبة القيمة المضافة على السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها ما كشفه المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة في ضريبة القيمة المضافة على مختلف السلع المتداولة بالأسواق، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار زيادة جديدة في ضريبة القيمة المضافة على السلع والمنتجات، وأنه لم يتم إقرار أي زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع والمنتجات

وزيرة التخطيط تطلق المبادرة المصرية "حياة كريمة لأفريقيا" على هامش cop27شهدت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إطلاق مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا"، وذلك فى يوم "الزراعة والتكيف" ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون نحو 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.





مستشار الأمن القومى الأمريكى: بايدن كان فخورا وسعيدا بلقاء الرئيس السيسيأكد مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن كان فخورًا وسعيدًا بأن الفرصة سنحت له للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصفته رئيس البلد المضيف لقمة المناخ فى دورتها الحالية (كوب27).

وقال سوليفان - فى تصريح صحفى على متن طائرة الرئاسة الأمريكية المتوجهة إلى كمبوديا - أن بايدن شعر بأنه من المهم جدًا حضور بعض القمم ذات الأهمية الكبيرة هذا العام.. مضيفا "أن (كوب 27) كانت أولى تلك القمم، والتى تستضيفها مصر حاليا، وكان الرئيس الأمريكى فخورًا وسعيدًا بإتاحة الفرصة له للقاء الرئيس السيسى أمس".





البحرينيون يدلون بأصواتهم فى الانتخابات النيابية والبلدية.. صوربدأت مراكز الاقتراع بمملكة البحرين في استقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية، حيث فتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الثامنة مساء.

وشهدت مراكز الاقتراع قبيل افتتاحها توافد المواطنين المسجلين للانتخابات النيابية والبلدية 2022 لأداء واجبهم الوطني في الاستحقاق الانتخابي.





أسعار الذهب فى أعلى نقطة تاريخية والجرام عيار 21 بـ1265 جنيها لأول مرةسجلت أسعار الذهب اليوم السبت، قفزات ملحوظة بقيمة 10 جنيهات بختام تداولات هذا الأسبوع، وذلك بتسجيل سعر 1265 جنيها للجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك بعد ارتفاع صاروخي لسعر الذهب عالمياً إلى مستويات 1770 دولارا، ويكون السعر المسجل في الأسواق الآن هو الأعلى في تاريخ تسعير المعدن النفيس بمصر. أمريكا: واشنطن تثبت التزامها بتعزيز الطموح المناخي بالعمل مع مصرأكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة عملت مع مصر، الدولة المضيفة لكوب27، ودول حول العالم لتعزيز الطموح المناخي خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ.

وقال بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تركز على جعل كوب27 يستجيب لأولويات واحتياجات القارة الإفريقية، إذ تقع 17 دولة من أصل 20 دولة الأكثر عرضة للتأثر بالمناخ في إفريقيا.





وزير الزراعة يطلق مبادرة من أجل التحول المستدام "FAST" على هامش COP27أطلق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام "FAST"، والتي تمثل فرصة للدول المشاركة فيها ولشركاء التنمية لمساعدتها للحصول على التمويل لتمكينها من مجابهة هذه التغيرات. مصر وألمانيا وأمريكا تصدر إعلانا خلال COP27 لدعم محور الطاقة ببرنامج نوفىاستمرارًا لجهود حشد آليات التمويل التنموي الميسر للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، لدفع التحول الأخضر في مصر والانتقال إلى الطاقة المتجددة، أصدرت جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بيانًا مشتركًا وإعلانًا سياسيًا لدعم محور الطاقة ضمن برنامج "نُـــــوَفِّي". بدء المفاوضات غير الرسمية للمناخ بحضور 8500 مراقب من دول العالم اليومأعلنت رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف Cop27، أنه ستبدأ المشاورات غير الرسمية الساعة العاشرة صباحًا اليوم السبت، وستكون القاعة الرئيسية متاحة لعدد محدود من الأطراف فقط كما سيتم إنشاء غرفة إضافية.





سامح شكرى: لدينا مسئولية إنسانية مشتركة لحماية الأرض من التغير المناخىأكد سامح شكري، وزير الخارجية، ورئيس مؤتمر المناخ "كوب 27"، أن هناك تحديات تواجه التغير المناخي، خاصة في البيئة الاقتصادية الحالية، بجانب الظروف السياسية، متابعا: "علينا الاعتراف بهذه الصعوبات وإلا سنعزل هذه المناقشات عن آليات التنفيذ، والظروف ستعيق إى طرف من الأطراف على التنفيذ". الضرائب: سداد المستحقات من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية اعتبارا من 1 ديسمبرحذر" مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية" من التعامل مع الممولين غير الملتزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية طبقًا لمراحل الإلزام السابقة والتى صدر بشأنها قرارات إلزام، موضحًا أنه تم تصنيف هذه الشركات غير الملتزمة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية كشركات ذات مخاطر عالية، ووضعها ضمن قائمة سوداء تم نشرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة، مضيفًا أنه إعتبارًا من ١ ديسمبر ٢٠٢٢ لن يتم إجراء أى تعاقدات مع الجهات الحكومية وسداد المستحقات إلا من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية. ليفربول ضد ساوثهامبتون.. محمد صلاح ينتظر هدفه الثامن فى شباك الضيوفيقود النجم المصرى محمد صلاح فريقه ليفربول فى مواجهة ضيفه ساوثهامبتون، اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي 2022-2023.

ويملك محمد صلاح 10 مساهمات ضد فريق ساوثهامبتون فى تسع مواجهات، حيث سجل الفرعون 7 أهداف وصنع 3 أخرى، وينتظر مو تسجيل هدفه الثامن في شباك الضيوف.



5 أهلاوية و4 زملكاوية فى قائمة المنتخب النهائية لمواجهة بلجيكا 5 أهلاوية و4 زملكاوية فى قائمة المنتخب النهائية لمواجهة بلجيكا أعلن روي فيتوريا قائمة منتخب مصر النهائية التى ستخوض الجزء الثاني من معسكر الفراعنة، وبعدها تخوض مباراة بلجيكا الودية فى الكويت.

وشهدت القائمة النهائية للفراعنة تواجد 5 لاعبين من الأهلى بعد إصابة محمود متولى واستبعاد محمد شريف وأحمد عبد القادر، وتعذر انضمام ياسر إبراهيم بسبب الإجهاد، وهم: "محمد الشناوى وأكرم توفيق وحمدى فتحى ومجدى أفشة وطاهر محمد طاهر".

بينما تواجد 4 لاعبين من الزمالك هم: "محمد عواد وعمر جابر وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو"، فيما تم استبعاد حسام عبد المجيد وعبد الله جمعة وعمرو السيسى.