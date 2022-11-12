شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: "كوب 27" تشهد مشاركة واسعة من المجتمع المدني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ "كوب 27"، أن المؤتمر الذي يقام في مدينة شرم الشيخ يشهد مشاركة واسعة من المجتمع المدني، متابعا: "نثمن هذا التمثيل الواسع".

وأضاف خلال كلمته في منتدي "مبادرة السعودية الخضراء"، ضمن فعاليات قمة المناخ "كوب 27": "علينا التطوير وأن نمضي قدما في إطار الحصول على النتائج المرجوة في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال تسليط الضوء على ذلك، وعلينا الاستفادة من المجتمع المدني والاستماع إلى الأراء التي يطرحها في ظل الأسبوع الثاني من المناقشات.

وتابع سامح شكري: "التنفيذ أهم أمر يجب أن نتفق عليه خلال الدورة الحالية من مؤتمر المناخ.. وأن يستمر خلال كوب 28.. يجب أن يكون هناك زخما علي مستوي المسئولين وتنفيذ الاتفاقات والتشريعات والالتزامات.. وأن يكون هناك اقتناع بهذه الأهداف حتى نحققها".