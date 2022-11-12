شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: لدينا مسئولية إنسانية مشتركة لحماية الأرض من التغير المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامح شكري، وزير الخارجية، ورئيس مؤتمر المناخ "كوب 27"، أن هناك تحديات تواجه التغير المناخي، خاصة في البيئة الاقتصادية الحالية، بجانب الظروف السياسية، متابعا: "علينا الاعتراف بهذه الصعوبات وإلا سنعزل هذه المناقشات عن آليات التنفيذ، والظروف ستعيق إى طرف من الأطراف على التنفيذ".

وأضاف سامح شكري، خلال كلمته في جلسة مبادرة "السعودية الخضراء"، ضمن فعاليات قمة المناخ "كوب 27": "يجب أن نستكمل على التنفيذ وأن نوفر التمويل وإظهار الثقة والالتزام ونحن بحاجة إلى التمويل وتعزيز التمويل المقدم من القطاع الخاص بحاجة إلى إصلاح البنوك المتعددة من أجل خفض التكلفة وتوفير الحوافز والضمانات.. والمسألة الرئيسية إطار تشريعي ويجب أن نرفع هذه الطموحات خلال مؤتمر الأطراف نستطيع نبين للجمهور".

وتابع وزير الخارجة: "تغير المناخ يؤثر معيشة الشعوب الأصلية، لدينا مسئولية إنسانية مشتركة لحماية الأرض.. وتنفيذ عمليات حقيقية يكون لها أثر حقيقي على الإنسان".