حريق داخل مخزن ببولاق الدكرور.. والإطفاء تمنع امتداده لمطعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا شب داخل مخزن أقمشة بمنطقة بولاق الدكرور دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل مخزن أقمشة بشارع حسن محمد متفرع من 6 أكتوبر.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع الغرب

حاصرت القوات ألسنة اللهب ومنعت امتدادها إلى محل كشري مجاور، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون إصابات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.