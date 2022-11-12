نجاة قاطني شقة بأكتوبر من خطر النيران.. والسبب "شاشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجا قاطنو شقة من خطر النيران إثر حريق شب بغرفة الاستقبال بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بمساكن أبو الوفا.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لقطاع إطفاء أكتوبر تنسيقا مع مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالعقار رقم 133 مساكن ابو الوفا الحي 11، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة النيران التي تسببت في اشتعال شاشة تلفاز ومرتبة بالصالة دون إصابات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق ورجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي.