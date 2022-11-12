تفحم مطبخ شقة في العمرانية دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل شقة سكنية بحي العمرانية غرب الجيزة ما أسفر عن تفحم محتويات المطبخ دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بالعمرانية الغربية.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بشارع محمود عبد الله متفرع من شارع الدكتور، وتم حصر الحريق داخل المطبخ دون امتداده إلى باقي أجزاء الوحدة السكنية.