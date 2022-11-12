تطوير محيط محطة سكك حديد الجيزة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة مواصلة تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري والتي شهدت إدراج العديد من الطرق والمحاور المرورية بخطط التطوير لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات.

وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود مركز ومدينة منشأة القناطر في تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق برقاش نكلا بقطاع الرياح الناصري والذي يشهد أعمال توسعة وإزالة البروز والتعديات على الطريق العام تمهيدا لتنفيذ خطة رصف وتطوير شاملة للطريق خلال خطة العام المالي الجاري بالإضافة إلى البدء فى تجميل مدخل قرية الحسانين بالمركز للظهور بالشكل اللائق.

واطلع راشد على أعمال تطوير ورفع كفاءة محيط محطة سكة حديد الجيزة بحي جنوب لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي لها في إطار جهود تحسين الشكل العام للطريق.

وفي حي بولاق الدكرور، تم البدء في أعمال توسعة شارع أبو بكر الصديق المتفرع من شارع ناهيا تمهيدا لرفع كفاءته وتركيب الإنترلوك بطبقة الطريق لتسهيل حركة سير المواطنين.

وكلف محافظ الجيزة مديرية الطرق والأحياء والمراكز المعنية بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة لمشروعات الرصف والتأكد من الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال لضمان التنفيذ على أكمل وجه.