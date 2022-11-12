وزير الري: الزراعة تستهلك 80% من المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن قطاع الزراعة يستهلك حوالي 70% من موارد المياه حول العالم، وترتفع هذه النسبة إلى 80% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يستلزم تحقيق الترابط التام بين قطاعي المياه والزراعة لتحقيق الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة إطلاق "مبادرة الغذاء والزراعة.. من أجل التحول المستدام" (FAST)، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (Cop27) بشرم الشيخ.

وأشار سويلم إلى دعمه الكامل لمبادرة "الغذاء والزراعة"، والتي ستتكامل مع مبادرة "التكيف في قطاع المياه"، والتي ستطلقها مصر بعد غد الاثنين خلال فعاليات "يوم المياه" بمؤتمر المناخ.

وأوضح أن تغير المناخ له تأثير كبير على قطاعي المياه والزراعة، حيث يؤدي ارتفاع درجة الحرارة لزيادة الاستخدامات المائية والتأثير سلبا على إنتاجية بعض المحاصيل نتيجة موجات الحرارة العالية، وبالتالي فإن استمرار الارتفاع في درجة حرارة الأرض يمثل تحديا كبيرا في توفير الاحتياجات المائية والغذائية على الصعيد العالمي، الأمر الذي يستلزم دعم قطاعي المياه والزراعة المستدامة لمواجهة التغيرات المناخية، واتخاذ الإجراءات التي تحقق التكيف وتعزز الصمود والمرونة في قطاعي المياه والزراعة.

وأضاف أن ما يشهده العالم خلال العام الحالي من أحداث أثرت سلبا على سلاسل الإمداد بالغذاء حول العالم، بالإضافة للتحديات التي يفرضها تغير المناخ على توفير المياه والغذاء الآمن، ما يدفع الجميع لحشد الجهود (حكومات - مجتمع مدني - شركاء التنمية - القطاع الخاص) لدعم قضايا المياه والغذاء، لذا وضعت مصر ملفات الأمن المائي والغذائي والزراعة على أولويات أجندة مؤتمر المناخ.

وأوضح أن التغيرات المناخية دفعت المؤسسات البحثية العالمية والمنظمات الدولية وحكومات الدول إلى التكاتف واتخاذ إجراءات مشتركة لوضع حلول للمشاكل الناتجة عن التغيرات المناخية تعتمد على الابتكارات والبحث العلمي.