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"الصحفيين" تعلن جدول تدريب الدفعة الثانية من المتقدمين للجنة القيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، إطلاق الدورة التدريبية للمتقدمين للجنة القيد "الدفعة الثانية"، يوم السبت المقبل، على أن تنتهي يوم 1 ديسمبر.

وتتضمن الدورة البرامج التدريبية: (اللغة العربية - مهارات الكتابة الصحفية - اللغة الإنجليزية للأغراض الصحفية - التشريعات الصحفية - ميثاق الشرف الصحفي - الأكواد المهنية - مهارات الكتابة الرقمية "صناعة المحتوى الرقمي - تحسين محركات البحث SEO- الأخبار المزيفة fake news - الأمان الرقمي)، ومهارات الحاسب الآلي.

وشملت القائمة الأسماء التالية:

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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