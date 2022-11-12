"الصحفيين" تعلن جدول تدريب الدفعة الثانية من المتقدمين للجنة القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، إطلاق الدورة التدريبية للمتقدمين للجنة القيد "الدفعة الثانية"، يوم السبت المقبل، على أن تنتهي يوم 1 ديسمبر.

وتتضمن الدورة البرامج التدريبية: (اللغة العربية - مهارات الكتابة الصحفية - اللغة الإنجليزية للأغراض الصحفية - التشريعات الصحفية - ميثاق الشرف الصحفي - الأكواد المهنية - مهارات الكتابة الرقمية "صناعة المحتوى الرقمي - تحسين محركات البحث SEO- الأخبار المزيفة fake news - الأمان الرقمي)، ومهارات الحاسب الآلي.

وشملت القائمة الأسماء التالية: