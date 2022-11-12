شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أثلجت صدور العالم.. رسائل جون كيرى من منصة cop27 بشرم الشيخ (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، فى الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمر يعول عليه العالم كثيرا في إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخى المدمرة، والمساهمة في إنقاذ البشرية.

وفى هذا الشأن، قال جون كيرى المبعوث الأمريكى للمناخ؛ إن ما قدمته مصر خلال الخمس أيام الماضية من فعاليات cop27 أثلج قلوبنا؛ ونشكر الجهود المصرية الداعمة لقضية المناخ.

وأضاف فى كلمته بقمة المناخ المنعقدة حاليا فى شرم الشيخ: "ندعم اتفاق جلاسكو وتوفير المزيد من الأموال لدعم جهود التكيف وهذا ضرورى لإنقاذ الحياة، فإذا لم نتمكن من تخفيف الانبعاثات الغازية فلن نتمكن من التكيف مع درجات حرارة أعلى مما هو عليه الآن".

وتابع: "سنقدم 25 مليون دولار للمساهمة فى المباردات الأفريقية للتكيف بمساعدة من الحكومة المصرية وهناك بالفعل 150 مليار تخصص لبرامج التكيف فى أفريقيا؛ قدمنا طلب للكونجرس للحصول على 3 مليارات دولارات إضافية لدعم جهود التكيف فى أفريقيا".