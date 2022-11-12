شكرا لقرائتكم خبر عن المغامر على عبده يكشف كواليس أطول رحلة بدراجة من القاهرة لأسوان ثم شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على عبده صاحب أطول رحلة فى العالم على موتوسيكل كهربائى بمسافة 12749 كيلو، أن الرحلة كانت شبه مستحيل تنفيذها فى مصر، وكانت مختلفة على الأرض.

وأوضح على عبده فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، على هامش انعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ، من داخل المنطقة الخضراء، أنه بعد 9 سنوات من تنفيذ رحلة شبيهة فى إيطاليا، نجحنا فى تنفيذ الرحلة، وسر نجاحها دعم أهالينا فى المحافظات ودعم كثيرين من شركاء النجاح فى هذه الرحلة، وكان الهدف الحقيقى لها هو التوعية بالتغيرات المناخية وزيارة الجامعات والمدارس، وتوثيق تأثير تغير المناخ على المصريين، وخاصة فى وادى جمال، حيث تأثر أهاليها بسبب تغير المناخ فى اختفاء مناطق من الرعى، وهى متشابهة مع تجربة مطروح.

وكشف على عبده بعض كواليس الرحلة التى بدأت من الشيخ زايد بمدينة اكتوبر حتى شرم الشيخ، أنه بعد 3 أيام من بدأت الصعوبات، فمع طول الطريق قابلتهم بعض الصعوبات منها مدة شحن الموتسيكل، قائلا "كنا نستريح ونشحن طاقتنا وقت شحن الموتسكل بالكهرباء من أى مكان"، مضيفا، أن أكبر مشكلة قابلتنا أن الطقس كان فى منتهى السوء.

وحول تكاليف الرحلة وابتعاده عن أسرته، قال عبده، إن هناك عددا من الشركاء الداعمين والوزارات المصرية دعمت الرحلة، وكان يتواصل مع أبنائه تليفونيا وبالفيديو كول.