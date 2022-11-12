شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تعلن إتاحة تسجيل خريجى دفعة 2021 فى حفل التخرج بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، أنه نظرا لرغبة خريجى الكلية من دفعة 2020 / 2021 الاشتراك فى حفل التخرج المزمع اقامته ديسمبر المقبل لخريجي دفعة 2021 / 2022 فقد استجابت إدارة الكلية لرغبة الطلاب

وأعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة إتاحة وفتح باب التسجيل لخريجى دفعة 2020 / 2021 ، البكالوريس والدراسات العليا للاشتراك فى حفل المريحة المقرر إقامته يوم الاربعاء 21 ديسمبر فى المسرح الكبير بمقر دار الأوبرا المصرية.

وكانت أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة أنه للاشتراك فى الحفل ضوابط على الطلاب وتتمثل فى

- استيفاء استمارة الاشتراك من خلال إدارة رعاية الشباب بالكلية.

- ألا يزيد عدد المرافقين عن شخصين فقط.

- يتم دخول دار الأوبرا بدعوة حضور برقم مقعد الجلوس ويتم استلامها من إدارة رعاية الشباب بالكلية.

- آخر موعد للاشتراك يوم 10 نوفمبر 2022.

- يجب مراعاة المعايير الجامعية فى الملابس.

- التأكد من الانضمام لجروب الحفل على whatsapp لمعرفة موعد استلام دعوات الدخول للأوبرا ورقم مقعد الجلوس والروب والتفاصيل الأخرى.