شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شيخ الطريقة المغازية الخلوتية.. و"الأعلى للصوفية" ينعى الفقيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الطريقة المغازية الخلوتية، صباح اليوم السبت، وفاة الشيخ نضال السيد محمد المغازى شيخ الطريقة المغازية بمصر والعالم الإسلامى، وذلك عن عمر يناهز 70 عاما .

وقالت "الطريقة المغازية" فى بيان لها : بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تنعى مشيخة عموم السادة المغازية بجمهورية مصر العربية والوطن العربى والعالم الاسلامى وفاة شيخها وعميدها وشيخ الطريقة المغازية الخلوتية، السيد الشريف الشيخ نضال السيد محمد محمد على محمد عامر المغازى، الذى توفى فجر اليوم على أثر وعكة صحية ألمت به خلال الفترة الأخيرة .

وكشفت الطريقة المغازية، فى بيانها، أنه سيتم تشييع الجثمان اليوم السبت من مسجد سيدى غازى بمدينة كفر الدوار محافظة البحيرة، وبمشاركة عدد كبير من شيوخ وأتباع ومريدى الطرق الصوفية .

ونعى المجلس الصوفى الأعلى بكامل أعضاءه، الشيخ نضال المغازى شيخ الطريقة المغازية، الذى وافته المنية فجر اليوم، بعد أن قدم خدم طريق الصوفية ونشر الدين الوسطى الصحيح وتصدى للأفكار المنحرفة والمتطرفة فى محافظته، حيث كان مثالاً للشيخ الصوفى العالم العامل .

وقال الدكتور عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الصوفية، أنعى أخى شيخ الطريقة المغازية الخلوتية الذى غيبه الموت عنا، بين عشية وضحاها ونسأل الله أن يغفر له وأن يتغمده بواسع رحمته فكان نعم الشيخ المربى الذى يسعى لجمع كلمة أهل الصوفية على قلب رجلاً واحد .

وتابع " القصبى" أن الطرق الصوفية فى حالة حزن على وفاة شيخ الطريقة المغازية الذى ماعرفناه إلا صديق وحبيب لكل أخوانه الصوفية من شيوخ ومريدين وعلماء ودعاة، وفى سبيل ذلك نسأل الله العلى العظيم أن يحشره مع الأولياء والصديقين .