شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: آثار التغيرات المناخية تهديد خطير لحياة كثير من الخلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن آثار التغيرات المناخية تهديد خطير لحياة كثير من الخلق ولبقاء كثير من التجمعات البشرية والكائنات الحية.

وأضاف جمعة، عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نأمل أن تسرّع قمة التنفيذ بشرم الشيخ من مواجهة تلك الآثار السلبية وتحدّ منها وأن نتضامن جميعا فى مواجهة هذا التحدى الخطير".

كما أكد وزير الأوقاف، فى تدوينة سابقة، أن مصر عبر تاريخها الطويل كانت ذات أثر بالغ فى الحضارة الإنسانية وها هى مصر الحاضر فى الجمهورية الجديدة تبهر العالم كله وتجمع كبار قادته على أرضها للعمل على وضع حلول جذرية لقضية وجودية بحتة هى قضية أثر التغيرات المناخية .. تحية لقمة التنفيذ المنعقدة بمدينة السلام مدينة شرم الشيخ .

وقال وزير الأوقاف، فى مقال سابق بعنوان "عناية الإسلام بالبيئة"، إن ديننا الحنيف اهتم بموضوع البيئة قولًا وعملًا؛ وحثنا على حمايتها، والتعامل معها على أنها ملكية عامة يتوجب علينا المحافظة على مكوناتها وثرواتها ومواردها.

وتابع جمعة: حيث يقول الحق سبحانه: "كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِى الأَرْضِ مُفْسِدِينَ"، ويقول سبحانه: "وَلَا تُفْسِدُواْ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا "، كما بين نبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم) أن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان فقال : "الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ – شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ"، وفى ذلك تأكيد على أهمية رفع الأذى عن كل ما يضر بالإنسان وبيان عظيم الثواب المترتب على فعل ذلك، ويقول (صلى الله عليه وسلم) : "إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا"، فالأمر بالغرس فى هذا الوقت إنما هو زيادة تأكيد على شرف الغرس والإحياء وعمارة الكون، وهو ما يسهم فى تحقيق نظريات الاقتصاد الأخضر فى عصرنا الحاضر.