شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: مبادرة الغذاء والزراعة "FAST" تلقى دعما كبيرا من المشاركين بـcop27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يوم التكيف والزراعة بمؤتمر المناخ COP27 وإطلاق مبادرة الغذاء والزراعة، من أجل التحول المستدام FAST، وبحضور ومشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ووزير الزراعة الأمريكى، ووزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، والسكرتير التنفيذى للاتفاقية الإطارية للأمم المتحده لتغير المناخ UNFCCC، ولورد بينون وزير الزراعة البريطانى، وماريا سيماو نائب مدير الفاو، والزيتوني ولد دادا نائب مدير مكتب التغيرات المناخية والتنوع البيولوجى والبيئة بمنظمة الأغذية والزراعة الفاو، وحوالي 30 زيرا من جميع دول العالم وعدد كبير من المنظمات الدولية الإقليمية والمحلية.

وقال الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية، إن جميع الحضور أبدوا دعما كبيرا للمبادرة التي أطلقها وزير الزراعة اليوم على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ، حيث تسهم المبادرة في تحسين العمل المناخي وكمية ونوعية مساهمات التمويل للتحول المستدام للأنظمة الغذائية والزراعية بحلول عام 2030.