شكرا لقرائتكم خبر عن مجالس إقراء كبار القراء بالقاهرة والجيزة تواصل رسالتها وسط إقبال من الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة الأوقاف، فجر اليوم السبت، حلقات مجالس الإقراء على كبار القراء بمحافظتى القاهرة والجيزة، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالقرآن الكريم، والحرص على تعلم قواعد النطق السليم على الوجه الذى يعين على حسن قراءة القرآن الكريم وتدبره وفهم مقاصده.

وأقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد العروبة بعزبة النخل، وقام بالإقراء فيه القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، كما أقيم مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد الدعوة بأم دينار بمنشأة القناطر، وقام بالإقراء فيه القارئ الشيخ فتحى عبد المنعم خليف.

وأكد كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية، في وقت سابق، أن مجالس الإقراء على كبار القراء تقطع الطريق على غير المؤهلين، وتؤكد اهتمام الدولة المصرية بنشر القرآن الكريم في ربوع المحروسة، وأن وزارة الأوقاف تأتي دائمًا بالجديد في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم وخدمة المجتمع وتولي القرآن الكريم عناية فائقة.