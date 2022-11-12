شكرا لقرائتكم خبر عن الجناح المصرى يستضيف لقاء حول المناخ وأجندة الطاقة بقمة شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف الجناح المصرى بقمة المناخ فى شرم الشيخ لقاء حول المناخ وأجندة الطاقة والأعمال الخضراء والتنمية، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية والدكتور زياد بهاء الدين وعدد من قادة الأعمال .

وأكدت وزيرة التعاون الدولى على أهمية التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والمضى قدما ،نحو تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تضافر جهود الحكومات والقطاع الخاص مع مواجهة تحديات التغيرات المناخية، وكذلك مع الأخذ فى الاعتبار التاثيرات المختلفة على التنمية ،منها على سبيل المثال الحرب الروسية الاوكرانية ،وكذلك تداعيات جائحة كورونا .

شهد اللقاء العديد من النقاشات حول أهمية مشاركة القطاع الخاص فى التنمية ومواجهة التحديات المناخية لا سيما بعد عودة دول أوروبا لاستخدام الفحم مجددا والوقود التقليدي.