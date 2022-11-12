شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المفاوضات غير الرسمية للمناخ بحضور 8500 مراقب من دول العالم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف Cop27، أنه ستبدأ المشاورات غير الرسمية الساعة العاشرة صباحًا اليوم السبت، وستكون القاعة الرئيسية متاحة لعدد محدود من الأطراف فقط كما سيتم إنشاء غرفة إضافية.

وتعتزم رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف سؤال الأطراف عما إذا كان الاجتماع مفتوحًا للمراقبين ام لا، وفى حال موافقة الأطراف، فسيتم ربط الاجتماع بالمنصة للمراقبين من أجل "المشاهدة" (وليس "الانضمام")، ومع ذلك ستكون من حيث المبدأ مفتوحة لكل من الأطراف والمراقبين، نظرًا لأن قدرتها الاستيعابية غدًا ، والتى تبلغ 100 شخص وهناك 8500 مراقب قد حصلوا على الـ "ID" أمس 11 نوفمبر.

كما أكدت رئاسة المؤتمر أنه ستُعطى الأولوية للأطراف غير القادرين على الوصول إلى الغرفة الرئيسية لدخول الغرفة الاحتياطية متابعة الاجتماع على المنصة، إذا وافقت الأطراف على فتح الاجتماع للمراقبين، من أجل مراقبة مسار المفاوضات.