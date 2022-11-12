شكرا لقرائتكم خبر عن المجتمع المدنى يبحث البناء الأخضر وصفر كربون فى يوم العلوم والشباب بـcop27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعىُ، أن المجتمع المدني يطرح مجموعة من المبادرات والأفكار والمشروعات حول العلوم والشباب والأجيال الجديدة في إطار اليوم الذى خصص لهذين الموضوعين في قمة المناخ بشرم الشيخ ومنها، البناء الأخضر صديق البيئة والتعلم وتوفر المعلومات والتكيف مع التغيرات المناخية في المجتمعات الأكثر هشاشة.

ولم تغفل فعاليات المجتمع المدني ذوى الهمم حيث تخصص جلسة عن تأثير التغيرات المناخية على ذوى الهمم في المنطقة الزرقاء والتي تشهد إضافة إلى تلك الفعاليات جلسات أخرى، خاصة بالتأثيرات الاجتماعية للتغيرات المناخية ونشر فكر السلوكيات المستدامة، خاصة بين الشباب والأجيال الجديدة وكيفية دعم مشاركتهم في العمل المناخي.

وفى إطار يوم العلوم والشباب أيضا تقام مجموعة أخري من الفعاليات، تناقش كيفية الوصول لصفر كربون والتوقف التام لانبعاثات الكربون والوظائف الخضراء صديقة البيئة إلى جانب موضوعات أخرى تهتم بالسياحة البيئية مساهمة سيدات الأعمال فى العمل المناخى، هذا إلى جانب مجموعة كبيرة من المعارض الفنية للحرف اليدوية.