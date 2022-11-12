شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لتحرير استمارة التقدم للامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المديريات التعليمية المستندات المطلوبة وخطوات تسجيل طلاب الشهادة الإعدادية استمارة التقدم للامتحانات للعام الدراسي الجارى، نرصد التفاصيل فى التقرير التالى.

- إيصال الرسوم والمصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالى.

- 3 صور شخصية ذات خلفية بيضاء مطبوع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

- إيصال رسم التقدم للامتحانات وقيمته 158 جنيها.

- 2 صورة من شهادة الميلاد للطالب.

- طابع فئة 10 جنيها باسم دعم وتمويل وتنمية المشروعات التعليمية.

- يتم تحرير استمارة التقدم للامتحانات إلكترونيا عبر الموقع الرسمى للوزارة خلال الفترة المقبلة.

وكانت المديريات التعليمية، وجهت تعليمات بشأن تحرير استمارات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، موضحة أنه يجب مراجعة وتدقيق بيانات طلاب الشهادة الإعدادية علي بوابة المدرسة لدي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اسم الطالب من واقع شهادة الميلاد- الرقم القومي- النوع- الديانة- رقم الهاتف- حالة القيد، على أن يحرر كل طالب الاستمارة الإلكترونية عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم، ويقوم الطالب برفع صورة شخصية واضحة بكامل الوجه، يكتب اسم الطالب كاملاً ومطابقاً لشهادة الميلاد في جميع مواضيع الاستمارة وبدون تعديل خط اليد.

وأوضحت المديريات التعليمية، أنه يتم طباعة الاستمارة الإلكترونية بالألوان حتى تكون صورة الطالب واضحة علي بطاقة تحقيق الشخصية الإلكترونية وعلي الاستمارة الالكترونية.