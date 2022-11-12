شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كوبرى المنيب العلوى على النيل بعد توسعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، صورا لكوبرى المنيب العلوى على النيل بعد تطويره وتوسعة عدد حاراته، ضمن مشروع توسعة الطريق الدائري من بداية البحر الأعظم وحتى نزلة طريق المعادي، بعرض 21 مترا، عبارة عن 4 حارات بطول 1465،25 متر.

وأظهرت الصور، حجم التطوير الذي شهده الكوبرى وما حققه مشروع توسعة الطريق الدائرى فى حل أزمات التكدس والازدحام المرورى، وتأثيره على المرور بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من أعمال التطوير والتوسعة.

وشملت أعمال توسعة كوبرى المنيب العلوي، بإجمالي طول الكوبرى البالغ 1 كيلو متر، ليصبح بعرض 16 حارة، 8 حارات في كل اتجاه بدلا من 4 حارات، حيث تم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوبا إلى جانب الكوبرى الحالى، ليصبح أعرض محور في مصر على النيل.