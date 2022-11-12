شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحانات الفصل الدراسى الأول فى منهج الترم بأكمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ستكون فى منهج الترم بأكمله، مضيفة أن الأجزاء التى امتحن فيها الطالب امتحانات الشهور مطالبا بها فى امتحانات الترم الأول المقرر انطلاقها يناير المقبل.

وكانت المديريات التعليمية، وجهت تعليمات بشأن تحرير استمارات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، موضحة أنه يجب مراجعة وتدقيق بيانات طلاب الشهادة الإعدادية علي بوابة المدرسة لدي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اسم الطالب من واقع شهادة الميلاد- الرقم القومي- النوع- الديانة- رقم الهاتف- حالة القيد، على أن يحرر كل طالب الاستمارة الإلكترونية عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم، ويقوم الطالب برفع صورة شخصية واضحة بكامل الوجه، يكتب اسم الطالب كاملاً ومطابقاً لشهادة الميلاد في جميع مواضيع الاستمارة وبدون تعديل خط اليد.

وأوضحت المديريات التعليمية، أنه يتم طباعة الاستمارة الإلكترونية بالألوان حتى تكون صورة الطالب واضحة علي بطاقة تحقيق الشخصية الإلكترونية وعلي الاستمارة الالكترونية.