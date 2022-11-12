شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث صور لمحطة مترو المتحف المصرى الكبير بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أحدث صور للموقف التنفيذي لأعمال إنشاء محطة مترو أنفاق المتحف المصرى الكبير بالهرم، وذلك ضمن أعمال محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الانفاق.

وأظهرت الصور، وضع طبقة من الجيوفوم على سطح المحطة لمعالجة تعديلات على بلاطة السطح، وبانتهاء الأعمال الخاصة بالمحطة، ستحدث نقلة نوعية فى وسائل النقل الجماعي، حيث سيتم توفير خدمات النقل الجماعي المتميزة، لتلك المنطقة الحيوية، وربطها بمناطق إقليم القاهرة الكبرى.

وأشارت المحافظة، إلى أن الخط الرابع للمترو يصل إلى دريم لاند وحى الأشجار بمدينة 6 أكتوبر مرورا بشارع الهرم وميدان الجيزة والمنيل والملك الصالح ووصولا حتى مدينة نصر ثم التجمع في نهاية المرحلة الثانية فى الرحاب.

ويبلغ طول محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق 42 كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، ويتم تنفيذه على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.

ويعد الخط الرابع لمترو الأنفاق، حلقة وصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح، ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.