شكرا لقرائتكم خبر عن اليوتيوبر مينا فايق يدعو لفصل القمامة من المنزل والاستفادة من مخلفات البلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا اليوتيوبر مينا فايق، لفصل القمامة من المنزل للاستفادة من المخلفات البلاستيكة بدلا من تركها فى الشارع لأضرارها البيئية على الإنسان والبيئة تزامنا مع انعقاد قمة شرم الشيخ للمناخ cop27، ومشاركته فى قمة الشباب Coy17 التى عقدت قبل قمة شرم حاليا، بهدف استغلال مخلفات البلاستيك فى البيوت المصرية وتشجيع المواطن المصرى على فصل القمامة وبيع المخلفات.

وأكد مينا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" بالتزامن مع قمة المناخ Cop27، قائلا: "كنت بادئ من حوالى 6 شهور، الفكرة عجبتنى ومستمر فيها وهى أننا نفصل مخلفاتنا ونكسب منها مادياً ويبقى استفدنا وفيدنا البيئة، فجمعت زجاجات الحاجة الساقعة وعلب الزبادى والآيس كريم والشاور جيل، وبحثت على شركات وأبلكيشنز بتيجى تاخد المخلفات البلاستيك مقابل نقط أو منتجات أو فلوس".

وكشف مينا صاحب مبادرة "فيد نفسك وفيد البيئة" عن بعض الأرقام والإحصائيات التى تعكس خطورة الوضع الحالى لاستخدام البلاستيك فى العالم وعدم إعادة تدويره بالشكل الكافي، حيث يوجد فى مقالب القمامة بالدول العربية حوالى 20 مليون طن سنويا طبقا لدراسة أعلنت عام 2020، وأن الرقم الأخطر هو أنه سيبلغ حجم المخلفات البلاستيكية حول العالم، بحلول عام 2050 حوالى 12 مليار طن سنويا، ما يفوق وزن الهرم الأكبر فى الجيزة بحوالى ألفى مرة.