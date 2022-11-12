شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكبر محطة رياح بقدرة 10 آﻻف ميجا وات بالتعاون مع الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريد معرفته عن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين مصر والإمارات ﻹنشاء أكبر محطة لإنتاج الكهرباء من الرياح بقدرة 10 آﻻف ميجا وات على هامش انعقاد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية، وهى كالآتى:

1- وقع الجانبان المصرى واإمارتى مذكرة التفاهم لإنشاء محطة رياح لتوليد الكهرباء بقدرة 10 آلاف ميجاوات.

2- تهدف المحطة إلى التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وخلق مزيج من الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة.

3- تساهم المحطة فى خفض تكاليف إنتاج الكهرباء فى مصر وبالتالى انخفاض سعر البيع للمواطن فى المستقبل القريب.

4- التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع تبلغ نحو 8 مليارات دولار.

5- المشروع من المتوقع أن يوفر خلال أعمال الإنشاءات ما يزيد عن 11 ألف فرصة عمل للمصريين.

6- من الممكن أن يتم تقسيم المشروع فى أكثر من منطقة ما بين شرق النيل التى تستوعب حتى 5 آلاف ميجا وات وغرب النيل الذى يستوعب حتى 23 ألف ميجا وات.