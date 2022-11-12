شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات لخفض استهلاك التكييف للكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك بعض النصائح التى تفيد المواطن فى خفض استهلاك الكهرباء خلال فصل الشتاء، وبالتالى خفض قيمة فاتورة الاستهلاك، وفيما يلى خطوات خفض استهلاك الكهرباء عند استخدام التكييف على وضع الساخن وهى كالآتى:

1- تأكد من نظافة فلتر الهواء داخل التكييف.

2- تاكد من إحكام غلق النوافذ و الأبواب.

3- اغلق النوافذ قبل تشغيل التكييف على وضع التسخين قبل تشغيله بـ15 دقيقة.

4- ضبط التكييف الساخن على درجة 22 يقلل من استهلاك الكهرباء.