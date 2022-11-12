شكرا لقرائتكم خبر عن للطلاب.. إزاى تعرف الكيان التعليمى المعتمد من الوهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل لجان الضبطية القضائية المشكلة من وزارة التعليم العالى ووزارة العدل فى مداهمة الكيانات الوهمية التعليمية التى تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حيث تمكنت لجان الضبطية القضائية من مداهمة وغلق أكثر من 320 كيانا تعليميا وهميا على مستوى المحافظات، خلال الفترة الأخيرة.

ويتساءل الطلاب عن كيفية التعرف على ما إذا كانت المؤسسة أو الكيان الراغبين فى الالتحاق به حقيقى ومعتمد من وزارة التعليم العالى أم كيان تعليمى وهمى لا يصدر عنه أى شهادات معتمدة من وزارة التعليم العالى.

وللتعرف على ما إذا كان الكيان التعليمى معتمدا أم وهمى يمكن من خلال الرجوع إلى 4 مصادر أساسية ورئيسية، حسبما أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى..

1- تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، يتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالى

2- يمكن الرجوع لصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة للتأكد من اعتماد الكيان التعليميى من عدمه

3- يمكن الرجوع أيضا للموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية

4- حال الرغبة فى التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل الاجتماعى للوزارة.