أخبار مصر

%90 من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة المتورطين بنشر الشائعات

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتورطين فى نشر الشائعات والتحريض على العنف؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين فى نشر الشائعات والتحريض على العنف.

وأيد 90% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين فى نشر الشائعات والتحريض على العنف، بينما عارض 10% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين فى نشر الشائعات والتحريض على العنف.


نتيجة الاستطلاع

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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