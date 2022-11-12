شكرا لقرائتكم خبر عن %90 من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة المتورطين بنشر الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتورطين فى نشر الشائعات والتحريض على العنف؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين فى نشر الشائعات والتحريض على العنف.

وأيد 90% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين فى نشر الشائعات والتحريض على العنف، بينما عارض 10% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين فى نشر الشائعات والتحريض على العنف.