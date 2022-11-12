شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: إضافة 31 محطة محولات جديدة بزيادة 300% خلال 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء نفذت خطة استثمارية خلال الـ8 سنوات الماضية متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الاستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 12 مليار جنيه، لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.
وتخطط وزارة الكهرباء أن يصل إجمالى خطوط نقل الكهرباء إلى 6006 كيلو متر بنهاية عام 2023، وهو ما يمثل ضعف ما كان متاحا قبل عام 2015 والذى كان يبلغ 2300 كيلومتر، وهو ما يمثل أكثر من مرة ونصف خلال الفترة الحالية من حجم الشبكة على مدار 60 عاما، ويعتبر الهدف الرئيسى من تطوير شبكة النقل فى مصر هو القضاء على مشاكل الصعيد فى الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن أى كانت المحافظة التابع لها.