شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: إضافة 31 محطة محولات جديدة بزيادة 300% خلال 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء نجحت خلال الـ8 سنوات الماضية منذ عام 2014 فى إضافة ما يقرب من 31 محطة محولات جديدة جهد 500 كيلو فولت بإجمالي قدرات 33 ألف ميجا فولت أمبير، بزيادة نسبتها تصل إلى 300% عما كان موجودا قبل 2014، بالإضافة إلى إضافة خطوط على جهد 500 كيلو فولت بطول 4 آلاف كيلو متر بزيادة تصل إلى 140% عما قبل 2014.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء نفذت خطة استثمارية خلال الـ8 سنوات الماضية متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الاستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 12 مليار جنيه، لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.

وتخطط وزارة الكهرباء أن يصل إجمالى خطوط نقل الكهرباء إلى 6006 كيلو متر بنهاية عام 2023، وهو ما يمثل ضعف ما كان متاحا قبل عام 2015 والذى كان يبلغ 2300 كيلومتر، وهو ما يمثل أكثر من مرة ونصف خلال الفترة الحالية من حجم الشبكة على مدار 60 عاما، ويعتبر الهدف الرئيسى من تطوير شبكة النقل فى مصر هو القضاء على مشاكل الصعيد فى الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن أى كانت المحافظة التابع لها.