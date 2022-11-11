بايدن على تويتر: كوب 27 ستوفر عالما أفضل لأطفالنا وكان شرفا لى المشاركة بالقمة

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن على حسابه على تويتر: "إن أزمة المناخ تتعلق بالأمن البشرى والاقتصادى والبيئى والقومى، ولكن من خلال الابتكار والتعاون، فإننى أعلم أن COP27 سيوفر عالمًا أفضل لجميع أطفالنا، وكان شرفا لى أن أشارك مرة أخرى فى هذه القمة فى هذه اللحظة المحورية".

وقال الرئيس الأمريكي، إن مبادرة تحول مصر إلى الطاقة الخضراء مقدمة من الولايات المتحدة والاتحاد والأوروبي ‏وألمانيا، وأعلن بايدن عن دعم جديد بقيمة 500 مليون دولار للتكيف المناخى فى مصر، مضيفا: ‏‏"سنقاتل لرؤية أهدافنا المناخية ممولة بالكامل".‏



بايدن

وتابع إنه سيكون هناك دعم لأنظمة الإنذار المبكر في أفريقيا، لتعزيز الأمن الغذائي ودعم مركز تدريب ‏جديد في مصر للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة في جميع أنحاء القارة.‏

وقال: "دعونا نبني على التقدم المناخي العالمي، نحن بحاجة إلى إحراز تقدم ‏حيوي بنهاية هذا العقد".‏

وقدم بايدن الشكر إلى السلطات المصرية على الوساطة والجهود المبذولة لوقف القتال في قطاع غزة ‏وعن الحرب الروسية الأوكرانية، قال إن "مصر تحدثت بقوة عن الحرب في أوكرانيا وكانت الوسيط ‏الرئيسي في غزة".‏

والتقى بايدن الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية ‏والثنائية والمشاركة فى المؤتمر الـ27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير ‏المناخ‎ "COP27".‎

‏وتأتي زيارة بايدن بعد يوم من وصول نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، ويتحدث الرئيس ‏الأمريكي عن التزامه الشخصي بمعالجة أزمة المناخ، ويسلط الضوء على بعض التقدم الذي أحرزته ‏الولايات المتحدة هنا في الداخل وفي حشد العمل الدولي لمكافحة تغير المناخ في جميع أنحاء العالم.