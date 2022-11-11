شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح الفئات المحظور عليها الحصول على لقاح الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر
وقالت وزارة الصحة والسكان : يعطى لقاح الإنفلونزا الموسمية مع أى من اللقاحات الأخرى في نفس الوقت أو في أي وقت قبل أو بعد أى لقاح آخر إذ لا يوجد إشتراط لمدد زمنية فاصلة محددة بين لقاح الإنفلونزا الموسميه و أي لقاح آخر
وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح الأنفلونزا السنوى يستغرق لتكوين المناعة ما يقرب من أسبوعين بعد الحصول عليه، ولكن يمكن للجسم الاستفادة منه إذا تم الحصول عليه بعد موسم الأنفلونزا.
وكان الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، حذر من زيادة عدد إصابات كورونا خلال فصل الشتاء، مؤكدا أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية فضلا عن الحرص الكامل على التطعيم.
وقال الدكتور حسام حسنى رئيسي اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات لليوم السابع، إنه مع دخول فصل الشتاء ترتفع الإصابة بالأمراض التنفسية، مشيرا إلى أن لقاحات الأنفلونزا والكورونا متوفرة فى مراكز التطعيم.