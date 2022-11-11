الصحة توضح الفئات المحظور عليها الحصول على لقاح الأنفلونزا

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات التي يمتنع التطعيم عنها لقاح الأنفلونزا والتى تضمنت الأطفال أقل من 6 شهور والأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة من أكل البيض أو حساسيه مفرطه من اللقاح أو أحد مكوناته

وقالت وزارة الصحة والسكان : يعطى لقاح الإنفلونزا الموسمية مع أى من اللقاحات الأخرى في نفس الوقت أو في أي وقت قبل أو بعد أى لقاح آخر إذ لا يوجد إشتراط لمدد زمنية فاصلة محددة بين لقاح الإنفلونزا الموسميه و أي لقاح آخر

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح الأنفلونزا السنوى يستغرق لتكوين المناعة ما يقرب من أسبوعين بعد الحصول عليه، ولكن يمكن للجسم الاستفادة منه إذا تم الحصول عليه بعد موسم الأنفلونزا.