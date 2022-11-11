شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار "يسقط العملاء".. الجالية المصرية فى الخارج يتضامنون مع القيادة السياسية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حب مصر، وتحت شعار "تحيا مصر ويسقط الخونة والعملاء"، قام المئات من أبناء الجالية المصرية فى الخارج، بوقفات تضامنية فى عدة دول أوروبية، تأييدا للقيادة السياسية والرئيس السيسى ضد مخططات الجماعات الإرهابية لزعزعة الاستقرار والأمن فى عموم البلاد.



الجالية في اليونان



صور الرئيس



وقفة الجالية في اليونان

ففى اليونان، نظم أبناء الجالية المصرية فى العاصمة " أثينا"، وقفة تضامنية لتأييد الدولة المصرية وقيادتها السياسية حكومة وشعبا.

وهتف المشاركون فى الوقفة التضامنية هتافات منها: "تحيا مصر.. يسقط الخونة"، حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسى، وعبروا عن رفضهم التام للتدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى المصرى أو المس بسيادة مصر واستقلال القضاء.

وأكد المشاركون فى الوقفة أن كل المصريين فى الخارج هم فداء للدولة المصرية ورئيسها وللشعب المصرى، فى مواجهة كل مخططات الفوضى التى تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية التى تعانى من إفلاس دفعها إلى استئجار أشخاص بمقابل مادى للوقوف معهم، وقالت "أحنا مصريين مش بنتأجر".

وفى بريطانيا، أرسلت الجالية المصرية رسالة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتضامن مع الشعب المصرى، ونظم أبناء الجالية المصرية فى لندن، اليوم الجمعة، وقفة شارك فيها المئات حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسى، وهتفوا بشعارات تضامنية مع القيادة السياسية، وعبروا عن رفضهم التام للتدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى المصرى أو المس بسيادة مصر واستقلال القضاء.

ورفع المشاركون فى الوقفة لافتات ترفض كل محاولات الإفراج عن علاء عبد الفتاح، مشيرين إلى أنه "سجين جنائى"، كما حملوا لافتات بها تغريدات لعلاء عبد الفتاح حرض خلالها على قتل رجال الشرطة والقوات المسلحة.

ومن جانبه، أكد أحمد عبد الهادى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العالمى للجاليات المصرية بالخارج، أن 11 نوفمبر 2022 من الأيام المهمة فى تاريخ مصر، ليس لإن جماعة الإخوان الإرهابية الخائنة كانت تخطط لفعل شيء، لكن لإن الشعب المصرى كله اتحد على قلب رجل واحد، وقال للإخوان وللخونة "لا".

وشارك عبد الهادى، فى الوقفة التى نظمتها الجالية المصرية بالعاصمة البريطانية لندن، دعمًا للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتضامنًا مع الشعب المصرى فى مواجهة مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار فى مصر، حيث حمل المشاركين فى الوقفة الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسى، وهتفوا بشعارات تضامنية مع القيادة السياسية، وعبروا عن رفضهم التام للتدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى المصرى أو المس بسيادة مصر واستقلال القضاء.

وقال عبد الهادى إن الاتحاد العالمى للجاليات المصرية بالخارج وبجميع فروعه فى العالم يدعم ويؤيد الوقوف إلى جانب الدولة المصرية والقيادة الحكيمة للرئيس السيسى، وحكومته ضد أى اعتداء على مؤسسات الدولة أو المساس بها، أو أى شائعات مغرضة تستهدف تعطيل عجلة الإنتاج والتنمية، وأضاف "نعلن بكل فخر أننا كلنا الرئيس السيسى، وضد التطرف أو أى اعتداء أو تشويش من أى خائن وعميل، ونحن نعمل على تشجيع العمل الإيجابى ومحاربة الفساد بكل انواعه".

ووجه أحمد عبد الهادى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العالمى للجاليات المصرية بالخارج رسالة لكل العالم أن "مصر ستظل قوية وشامخة وحرة وأبية"، وأضاف "تحيا مصر وعاش الرئيس السيسى رئيسًا لكل المصريين والاحرار والشرفاء، فهو منقذ الوطن".

أما فى النمسا، تجمع عدد كبير من أبناء الجالية المصرية فى العاصمة فيينا وأمام مقر السفارة المصرية، وأعلنوا تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى وتضامنهم مع شعب مصر ضد مخططات الجماعات الإرهابية لزعزعة الاستقرار فى البلاد.

وشهدت الوقفة رفع أعلام مصر وصور الرئيس السيسى، وسط أنغام الأغانى الوطنية، فضلًا عن رفع لافتات تحمل تغريدات للسجين علاء عبد الفتاح، تتضمن تهديداته وتحريضه على قوات الشرطة والقوات المسلحة والمصريين، وأكد أبناء الجالية المصرية فى النمسا أن "علاء سجين جنائى".

ورفض المشاركون فى الوقفة التدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى المصرى أو المس بسيادة مصر واستقلال القضاء.



المصريين في لندن يتضامنون مع القيادة السياسية (7)



المصريين في لندن يتضامنون مع القيادة السياسية (1)



المصريين في لندن يتضامنون مع القيادة السياسية (2)



المصريين في لندن يتضامنون مع القيادة السياسية (3)



المصريين في لندن يتضامنون مع القيادة السياسية (4)



المصريين في لندن يتضامنون مع القيادة السياسية (5)



تضامن الجالية المصرية في فيينا مع الرئيس السيسي (2)



تضامن الجالية المصرية في فيينا مع الرئيس السيسي (3)



تضامن الجالية المصرية في فيينا مع الرئيس السيسي (4)



تضامن الجالية المصرية في فيينا مع الرئيس السيسي (1)



الجالية في اليونان



صور الرئيس



وقفة الجالية في اليونان



الجالية في اليونان



صور الرئيس