السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الشرطة من السيطرة على مشاجرة بين عائلتين في الصف جنوب الجيزة، الجمعة.

تلقى اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية غمازة الصغرى.

دفع اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة، بتعزيزات أمنية بقيادة العقيد محمد أبو القاسم مفتش فرقة الشرق، وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب تجدد خلافات قديمة دون خسائر في الأرواح.

أحكم رجال الشرطة قبضتهم على الموقف، وتحفظ المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف على طرفي المشاجرة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة.