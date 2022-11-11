مباحث الوراق تتتبع لغز القتيل الطائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة كواليس العثور على جثة أسفل عقار بحي الوراق، الجمعة.

التحريات الأولية بينت أن الأربعيني فارق الحياة نتيجة سقوطه من علو، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

تلقى اللواء إيهاب خلاف مدير قطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بالشارع دائرة قسم الوراق.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "محمد. د.أ." يبلغ من العمر 44 سنة، وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا بمحيط الجثة انتظارًا لمعاينة الأدلة الجنائية.

وشكل اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة فريق بحث لتحديد وضبط الجاني من خلال فحص كاميرات المراقبة المركبة بالمكان وسماع أقوال شهود العيان.

جرى إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.