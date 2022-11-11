ملقاة أسفل عقار.. النيابة تحقق في العثور على جثة بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور جثة أربعيني مقتول في ظروف غامضة، أسفل أحد العقارات بالوراق، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وطلبت النيابة العامة تشريح الجثة، وتقرير الصفة التشريحية حول الواقعة، لمعرفة سبب الوفاة، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة؛ لمعرفة تفاصيل الواقعة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الوراق بالعثور على جثة شخص أسفل عقار بنطاق قسم الوراق، على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة "محمد.د.أ"، 44 سنة، يرتدي ملابسه.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الجثة وجار فحص كاميرات المراقبة المركبة بالمكان وسماع أقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وأخطر مديرية أمن الجيزة بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.