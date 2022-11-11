شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 500 طن أرز شعير قبل بيعها فى السوق السوداء بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح عادل الهابط مساعد وكيل مديرية التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، بأن حملة مديرية الطب البيطري تمكنت من ضبط 500 طن أرز شعير، بأحد الشؤون الملحقة بأحد المضارب بغرض حجبها عن التداول وإعادة بيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ علي الكمية وتحرر المحضر رقم 15196 جنح مركز كفرالشيخ، وتم العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمحاربة احتكار السلع وخاصة الأرز الشعير والأبيض وتنفيذا للقرارات والتوجيهات الوزارية في هذا الشأن ووجهه المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ بتشكيل حملة من الرقابة التموينية بالمديرية تحت إشراف علام الشوادفى مدير الرقابة و بزمالة الدكتور سامح البنا معاون وكيل الوزارة.