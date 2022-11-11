شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اللجنة المنظمة لمؤتمر المناخ: شباب البرنامج الرئاسى كلمة السر فى نجاح cop27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هايدي الموجي، عضو اللجنة المنظمة لمؤتمر المناخ كوب 27، إن الرئيس كلف اللجنة المنظمة لمؤتمر شباب العالم، بتنظيم مؤتمر المناخ في نسخته الحالية، وعلى الفور تم تشكيل لجنة مركزية، انبثق منها 12 لجنة، وكل اللجان تصب في اللجنة المركزية.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي أميرة بهي الدين ببرنامج "افتح باب قلبك" الذي يذاع على قناة "cbc": "شباب البرنامج الرئاسي كلمة السر في هذا المؤتمر، شباب يعملون بدون مقابل، كل ما يرغبون فيه أن نظهر في صورة مشرفة، ولم يبخلوا بأي مجهود لإنجاح تنظيم المؤتمر".

وعرضت أميرة بهي الدين، تقريرا من الشارع، سألت فيه المواطنين عن لو شاركوا في قمة المناخ ماذا تريد أن تقول؟، تنوعت الإجابات ولكن الجميع أجمع على أن وضع المناخ تغير كثير عما كان عليه في السابق.