السفير محمد حجازى: الـ 500 مليون دولار أحد مكاسب قمة المناخ بشرم الشيخ

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القاهرة - سامية سيد - أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن توفير 500 مليون دولار والتى ستتشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وألمانيا لتحويل مصر إلى الطاقة النظيفة هو أحد مكاسب قمة المناخ بشرم الشيخ.

وأضاف السفير محمد حجازي خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن أهمية الـ 500 مليون دولار تأتى فى إطار تمكين مصر من تدبير 10 جيجا وات من المصادر الخضراء فى 2030 ، وتحسين استخدامات 4 مليارات متر مكعب من الغاز تؤخذ بالحق سنويا.

وذكر أن زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن لمصر مكسبا مهما لدعاة الحفاظ على البيئة وحماية كوكبنا أمام الخطر الداهم من آثار التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن شراكة الولايات المتحدة لمصر وباقى دول العالم فى مواجهة تبعات تغيرات المناخ مكسب مهم.