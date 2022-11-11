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مصر أم الدنيا.. قمة مصرية أمريكية فى شرم الشيخ.. ”الخليج 365”

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القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، ­مصر أم الدنيا.. قمة مصرية أمريكية فى شرم الشيخ.. الرئيس السيسى: العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية وتعتمد على التفاهم المشترك.. الرئيس الأمريكى: مدينة شرم الشيخ المكان الأنسب لاستضافة قمة المناخ.

 

واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..

 

ـ ­مصر أم الدنيا.. قمة مصرية أمريكية فى شرم الشيخ.. الرئيس السيسى: العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية وتعتمد على التفاهم المشترك.. الرئيس الأمريكى: مدينة شرم الشيخ المكان الأنسب لاستضافة قمة المناخ

 

ـ الرئيس: أطلقنا استراتيجية لحقوق الإنسان والحوار الوطنى.. الرئيس السيسى يبحث مع نظيره الأمريكى العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الحيوية.. السيسى يؤكد: الأمور تسير بشكل جيد داخل مصر ونحقق تطورا مستمرا فى ملف حقوق الإنسان

 

ـ جو بايدن: مصر اتخذت موقفا رائعا بشأن الحرب الروسية الأوكرانية

 

ـ نانسى بيلوسى: سعيدة بوجودى هنا.. أشكر الرئيس السيسى والحكومة المصرية على استضافتنا بشرم الشيخ.. وتؤكد: تجمعنا علاقات صداقة مع مصر والتى تلعب دورا مهما فى أمن المنطقة

 

ـ «شكرى» لرئيسة «النواب» الأمريكى: نتمسك بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة.. وزير الخارجية يعقد اجتماعا موسعا مع نانسى بيلوسى والوفد المرافق لها ويؤكد على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الممتدة بين مصر والولايات المتحدة

 

 


 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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