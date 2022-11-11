شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية جزر الكوك يزور منطقة الأهرامات والمتحف المصرى بالتحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت منطقة آثار الأهرامات، اليوم الجمعة، مارك براون رئيس جمهورية جزر الكوك وحرمه والوفد المرافق لهما، وكان في استقبالهم أشرف محيى الدين مدير عام منطقة آثار الأهرامات والذي اصطحبهم في جولة بالمنطقة تضمنت زيارة الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وأبو الهول.



رئيس جمهورية جزر الكوك في زيارة لأبو الهول

وحرص الضيوف على التقاط الصور التذكارية تخليدا لهذه الزيارة والتي وصفها رئيس جزر الكوك بأن أمنية حياته تحققت اليوم برؤية تمثال أبو الهول والوقوف أمامه.



رئيس جمهورية جزر الكوك وحرمه في زيارة الأهرامات

وعقب انتهاء زيارتهم بالمنطقة الأثرية توجه رئيس جزر الكوك وحرمه والوفد المرافق لهما إلى المتحف المصري بالتحرير وكان في استقبالهم صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصرى، والتي اصطحبتهم في جولة داخل قاعات المتحف المختلفة مستعرضة خلالها تاريخ المتحف وما يضمه من مقتنيات أثرية.



زيارة رئيس جمهورية جزر الكوك لمنطقة الأهرامات

وأبدى الضيوف إعجابهم الشديد بالقطع المعروضة خاصة التمثال الضخم لأمنحوتب الثالث وزوجته تى، لوحة النصر لمرنبتاح، وآثار إخناتون وآثار تانيس ومجموعة الملك توت عنخ آمون والآثار المعروضة بقاعة الحياة اليومية والتي تضم حوالى 3000 قطعة أثرية مثل أدوات الزراعة، الصيد، أدوات الزينة والأدوات الموسيقية وأدوات البناء، والألعاب بالإضافة إلى المقاييس الموازين المختلفة التى إستخدمت فى مصر عبر العصور.



زيارة رئيس جمهورية جزر الكوك للمتحف المصري بالتحرير

كما حرص الضيوف على التقاط الصور التذكارية، وقام رئيس جزر الكوك بكتابة كلمة في سجل كبار الزوار للمتحف أشاد فيها بسعادته بزيارة المتحف المصرى ورؤية القطع الأثرية التى تم حفظها على مدار الأجيال ليس فقط للمصريين ولكن للعالم أجمع.



زيارة وفد من جزر الكوك للمتحف المصري

الجدير بالذكر أن عدد من المواقع الأثرية والمتاحف المصرية قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية توافد الزيارات الرسمية على زيارتها منذ بدء مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ.