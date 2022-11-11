شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطالب المديريات بموافاتها ببيانات 5 آلاف معلم للتدريب على صياغة الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بموافاتها بكامل بيانات المرشحين للتدريب على أساليب التدريس وفنيات صياغة الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد المطبق بالمرحلة الثانوية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى خطاب لها ياتى ذلك فى ضوء التكليفات الصادرة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لتدريب 5 آلاف من الموجهين والمعلمين بالتعليم الثانوي لا بد من موافاتها بكامل بيانات المرشحين للتدريب على أن تتضمن (رقم الكود - الاسم - الادراة التعليمية - المديرية - رقم الهاتف )وذلك في جميع تخصصات المواد الاساسية بمرحلة الثانوية العامة من الموجهين من جميع الادارات التعليمية ممن لديهم خبرات في مجال التدريب ، وذلك حتى يتسنى لهم تنفيذ البرنامج التدريبي على مجموعات من المعلمين في اداراتهم لنشر ثقافة التقييم الجديدة بين جميع معلمي بالمرحلة الثانوية.