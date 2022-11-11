شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: بايدن أكد للرئيس السيسى دعم أمريكا لحقوق مصر المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحث مع الرئيس السيسي الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وملف الأمن الغذائي العالمي، كما أعرب بايدن عن دعم الولايات المتحدة لحقوق مصر المائية.

كما أعرب الرئيس الأمريكي، عن تضامن واشنطن مع القاهرة في مواجهة التحديات الناجمة عن حرب روسيا في أوكرانيا، ودعمه لحقوق مصر المائية.

وأضاف البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس الأمريكي ونظيره المصري أكدا التزام بلديهما في مكافحة التغير المناخى.