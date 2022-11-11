قانون عربات الطعام المتنقلة.. حصاد التنمية المحلية في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر المركز الإعلامي، التابع لوزارة التنمية المحلية، " الانفوجراف الأسبوعي" حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 5 إلي 11 نوفمبر الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال انفوجرافيك يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت 5 نوفمبر

مع احتفال وزارة التنمية المحلية بمرور 4 سنوات على انطلاق مبادرة "صوتك مسموع"، تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريراً عن جهود المبادرة فى حل شكاوى واستغاثات المواطنين، والتي يقوم بحلها فريقها المركزي فىغ الوزارة وفرق المحافظات على مدار اليوم ، مؤكداً أن المبادرة نالت اهتماماً كبيراً منذ انطلاقها، مما ساهم بشكل كبير في تطوير قدراتها، والتوسع في إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء لها بصفة دورية، الأمر الذي انعكس سريعا على تحسن مستويات استجابة المحافظات كما ونوعا، وسجلت كثير من فرق العمل بالمحافظات تميزا ملحوظا في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

الأحد 6 نوفمبر

أكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية تنموية طموحة تركز على دمج عامل التغير المناخي والبعد البيئي في جميع برامجها ومشروعاتها التنموية، لدعم التكيف مع المتغيرات المناخية وابداء المرونة الكافية في هذا الشأن، موضحا أن هذه الاستراتيجية تركز على عدد من المحاور والملفات التي تهم المواطن المصرى فى مختلف محافظات الجمهورية، منها تطوير المنظومة المتكاملة لادارة المخلفات الصلبة وتحسين البيئة ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف وتحويل أتوبيسات هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى ، ومتابعة تطوير مكامير الفحم النباتى لمطابقتها للاشتراطات البيئية، والتصدى لظاهرة حرق المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها، وتوريد كشافات موفرة للطاقة ، وذلك فى إطار جهود الدولة فى مواجهة والتصدي للتغيرات المناخية، وتزامناً مع استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 ، بتسلم مصر رئاسة المؤتمر من رئيس مؤتمر المناخ cop26، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة تكاتف جهود الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين ، وتنفيذ رؤية مصر 2030.

الاثنين 7 نوفمبر

صرح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بأنه في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية للارتقاء بالخدمات المحلية وتحسين جودة حياة المواطنين، وفي إطار خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز قدرة المحافظات على التنمية العمرانية وتحسين جودة البيئة الحضرية للمواطنين ودعم التنمية الشاملة، تحقيقا لخطة الدولة للتنمية المستدامة حيث يقدم البرنامج مجموعة من الآليات الداعمة للاقتصاد المحلي، والتي تعد محورا أساسيا في عملية التنمية، وخلق فرص عمل مستدامة، ودعم التنافسية، وتنمية الاقتصاد المحلي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ومن بينها الأدلة التصميمة للإدارة المحلية للأسواق/السويقات.

وعلى هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر المناخ Cop27، تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جناح الوادي الجديد بالمنطقة الخضراء بشرم الشيخ، مشيداً بما حققته محافظة الوادي الجديد من إسهامات في مجال الحفاظ البيئة وحسن استغلال الموارد الطبيعية والبيئية وتقديم نموذجا يحتذى به في التصدي للتغيرات المناخية والتوسع في مبادرات التحول نحو الطاقة النظيفة وزيادة الرقعة الخضراء.

الثلاثاء 8 نوفمبر

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الإدارة المحلية تلعب دورا رائدا في التكيف والتصدي لتغيرات المناخ، وأن الحكومة تعمل بتكليفات من الرئيس السيسي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي لتوطين التكنولوجيات الخاصة بالتحول الأخضر والتخفيف من انبعاثات الكربون.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة حول التقنيات البيئية الكورية والسياسات وبناء القدرات المتعلقة بالمناخ وبناء الأنشطة مع الدول الشريكة والتي نظمها المعهد الكوري للصناعة والتكنولوجيا البيئية (KEITI) بالمنطقة الزرقاء بحضور تشوي هيونج جين رئيس المعهد والدكتور كيم سانج هيوب الرئيس المشارك للجنة حياد الكربون والنمو الأخضر بكوريا الجنوبية وعدد من قيادات المعهد ووزارة التنمية المحلية للاستفادة وتبادل الخبرات في مجال تعزيز الإجراءات العالمية للتصدي لتغير المناخ، وعلى هامش فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ.

الأربعاء 9 نوفمبر

التقى اللواء هشام آمنة بوفد من منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية يضم فاطيما عبدالمالك عمدة مدينة نواكشوط ورئيسة المنظمة وجان بيير إمباسي سكرتير عام المنظمة والسفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولي والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والسياسات العامة والمنظمة وذلك بمقر جناح منظمة المدن والحكومات الأفريقية على هامش فعاليات إنعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ COP 27.

الخميس 10 نوفمبر

أكد اللواء هشام آمنة أنه يتم التنسيق بين الوزارة والمحافظات، ووزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة وجهاز مشروعات الخدمات الوطنية وشركة أمان ومشروعات الأمن الغذائي بالمحافظات والجمعيات الأهلية وغيرها من الجهات لمراجعة مدى توافر السلع التموينية والمواد الغذائية بالمنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لها لزيادة المعروض بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أنه يتم عرض تقرير أسبوعي على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن السلع المتوفرة على أرض الواقع والاجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة أي نقص، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس المحافظين الأخير برئاسة رئيس الوزراء بشأن السيطرة على الأسعار خلال الفترة المقبلة، وما يتطلب ذلك من توفير السلع الأساسية للمواطنين خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الأكثر احتياجا.

وفي ى ضوء جهود الدولة لتوفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال عربات الطعام المتنقلة، وجهود استعادة الهوية البصرية للمدن والمراكز والأحياء، واستعادة المظهر الحضارى لها والقضاء على فوضى وعشوائية الإعلانات المنتشرة في الشوارع، وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مسئولي مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة بضرورة تنفيذ دورات تدريبية متخصصة لمديري الشئون القانونية والقائمين على تطبيق القوانين بالمحافظات لضمان التطبيق الصحيح للقوانين المتعلقة بعمل المحليات على أرض الواقع، وشرح فلسفتها بهدف تلافي المشكلات الناتجة عن التطبيق الخاطئ، وتفعيل التطبيق الصحيح للقوانين وفقا لهدف تشريعها، مشيرا إلى أن مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم خلال الأسبوع المقبل، وهو الأسبوع التدريبي رقم 14 من الخطة التدريبية للمحليات، دورة تدريبية حول قانوني الإعلانات رقم 208 لسنة 2020، وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة رقم 92 لسنة 2018 ، ويستفيد منها 30 من مسئولي تطبيق القانونين بلجان الإعلانات ولجان تراخيص وحدات الطعام بالمحافظات.

وشهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالجناح المصري بالمنطقة الزرقاء، وعلى هامش فعاليات مؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ، مراسم توقيع عقد تقديم خدمات الرصد والمتابعة والرقابة لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة بجميع أحياء محافظة القاهرة وذلك بين وزارة التنمية المحلية وشركة " انفيرون أدابت" وذلك لوضع منظومة ذكية متكاملة لرصد ورقابة ومتابعة وتقييم أداء عمل الشركات العاملة في منظومة المخلفات بالقاهرة لتقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة فى أحياء المنطقتين الشرقية والغربية البالغة حوالي 18 حيا، بالإضافة إلى جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة التي تعمل في أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية، بما يخلق روح من التنافس بين الجميع ويحقق ما تسعى إليه الدولة بإعادة الشكل الحضارى والجمالى للعاصمة وإحداث تغير حقيقي لمستوى النظافة بما يحقق رضا المواطنين.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن استضافة مصر وتنظيمها لأعمال الدورة العاشرة لقمة المدن الأفريقية عام 2025، بحضور فاطمة عبد المالك، رئيسة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، ووقع مذكرة التفاهم كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ممثلا للحكومة المصرية، وجان بيير مباسي، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، ممثلا للمنظمة.

الجمعة 11 نوفمبر

التقى وزير التنمية المحلية، بوفد من الوزراء المعنيين بملفات البيئة والطاقة والزراعة والصناعة ومحافظين الشمال الأرجنتيني بحضور السفير الأرجنتيني في مصر بحضور عدد من قيادات الوزارة، وذلك على هامش مشاركة وزير التنمية المحلية في قمة المناخ العالمية COP27 المنعقدة حاليا في مدينة شرم الشيخ.

وأشار وزير التنمية المحلية في بداية اللقاء إلى العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والأرجنتين في عدد من المجالات، مشيدا بما حققته تجربتها التنموية خاصة على المستوى الاقتصادي، كما عرض عددا من برامج التنمية المحلية الناجحة في مصر وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و"برنامج تطوير صعيد مصر".