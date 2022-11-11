تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. "حياة كريمة" تستجيب لمناشدة مواطنة في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت مؤسسة (حياة كريمة) أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تم تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمواطنة أسماء أحمد عقب، بعد مناشدتها اليوم.

وذكرت المؤسسة في بيان لها اليوم الجمعة، أنها قامت بتوفير شقة سكنية لها ولأولادها بمحافظة الإسماعيلية مع توفير مشروع اقتصادي لها، وتوفير كافة احتياجات أسرتها.

وكانت فرق الرصد الميداني بمؤسسة (حياة كريمة) قامت على الفور بالتواصل مع المواطنة؛ للاستعلام عن حالتها، حيث تبين أنها متزوجة ولديها ثلاثة أبناء، وزوجها مريضا يعاني من التليف الكبدي وغير قادر على العمل، وهي من تعول الأسرة بالكامل.

ولم يقتصر دور المؤسسة على توفير الوحدة السكنية فقط بل تم اتخاذ اللازم لعمل مشروع لها تستطيع من خلاله أن تعول أسرتها، وتوفر لهم الحياة الكريمة.

وتأتي هذه الاستجابة سعيا من المؤسسة لتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجا، واستكمالا للخطوات التنفيذية للمبادرة، ومحاولة من المؤسسة لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.