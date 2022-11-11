وزير التنمية المحلية يلتقي وفدًا من وزراء الزراعة والبيئة والطاقة ومحافظين الشمال الأرجنتيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم 11 نوفمبر الجاري بوفد من الوزراء المعنيين بملفات البيئة والطاقة والزراعة والصناعة ومحافظين الشمال الأرجنتيني بحضور السفير الأرجنتيني في مصر بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وفي بداية اللقاء أشار وزير التنمية المحلية الي العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والأرجنتين في عدد من المجالات ، مشيداً بما حققته تجربتها التنموية خاصة على المستوى الاقتصادي.

كما عرض وزير التنمية المحلية عدداً من برامج التنمية المحلية الناجحة في مصر وعلي رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و "برنامج تطوير صعيد مصر".

وأشار اللواء هشام آمنة إلي جهود الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات المصرية بما يحقق رضاهم عن تلك الخدمات.

وأكد وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على تبادل الخبرات والتجارب والخبرات المحلية الناجحة في بين المدن والمحافظات المصرية ونظيرتها الأرجنتينية في مختلف المجالات والقطاعات التي تهم المواطنين في البلدين بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة وعلي رأسها تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتغيرات المناخية ارتباطاً بالقمة الحالية للمناخ بشرم الشيخ COP27 بما تتيحه من مبادرات ورؤي سياسية عبر عنها بكل وضوح فخامة الرئيس السيسي في كلمته الافتتاحية بقمة المناخ والذي أكد خلالها علي أهمية التشاركية والمسئولية الدولية الجماعية والالتزام بتنفيذ التعهدات والالتزامات بما يسمح بتغيير الواقع لحماية الكوكب والحياة وإتاحة الفرصة لتنمية حقيقة مستدامة قائمة على احترام البيئة ومساندة استراتيجيات الدول النامية وتحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف مع التركيز علي شعار المؤتمر الرئيسي وهو الالتزام بالتطبيق معا للالتزامات والتعهدات.

وأشاد الوفد الأرجنتيني بما حققته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، مشيدين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين حياة ملايين المواطنين في المجتمعات الريفية والمحلية .

وخلال اللقاء استعرض وفد الوزراء والمحافظين الأرجنتيني أهم ما تتميز بها كل محافظة أرجنتينية في إقليم الشمال وكيفية تعظيم الميزات التنافسية بكل محافظة بما يساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى حياة الأسر.

كما عرض وفد الارجنتين أهم الاجراءات التي تم اتباعها للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية ، وأشاروا الي عدد من المبادرات التنموية التي تم تنفيذها في المحافظات الأرجنتينية والتي تتشابه مع المبادرة المصرية " حياة كريمة " والتي تعتبر تجربة تنموية رائدة وجيدة.

كما استعرض الاجتماع بعض مقترحات التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظات والمدن الأرجنتينية والمصرية ودراسة توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تتضمن العديد من جوانب التعاون وعلي رأسها التدريب ورفع القدرات وتبادل الخبرات للكوادر المحلية والتسويق الزراعي للمنتجات في القري والمدن وتسهيل وصولها للأسواق بالإضافة الي توقيع اتفاقيات توأمة بين المحافظات المصرية والأرجنتينية وكيفية تعظيم الاستفادة من الميزات التنافسية للمحافظات والمدن المصرية في مجالات السياحة والزراعة.