وزير الري: رؤيتنا تعتمد على تعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن رؤية الوزارة تعتمد على رفع كفاءة استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، والعمل على زيادة الإنتاجية المحصولية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في جلسة بعنوان "الزراعة الذكية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف والاستدامة"، والتي عقدت بجناح المياه بمؤتمر المناخ (COP27).

وقال الدكتور سويلم إنه يتم حاليا دراسة ملف الري الحديث في مصر بشكل متكامل يشمل التأثير على معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع أخرى وملوحة التربة وغيرها، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة، في ضوء أن الري الحديث يعد جزءا من منظومة الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد.

وأضاف وزير الري أنه يتم بحث مختلف البدائل المستخدمة عالميا في مجال نظم الري الحديثة، وإمكانية استخدام هذه النظم، مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.