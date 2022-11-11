شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: خصصنا 150 مليون دولار لدعم دول أفريقيا فى مواجهة تحديات تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم 150 مليون دولار لدعم الدول الأفريقية فى مواجهة تحديات التغير المناخى، جاء ذلك خلال كلمته أمام مؤتمر المناخ كوب 27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

وقال الرئيس الأمريكى، إن بلاده تستثمر أكثر من 20 مليون دولار للتقليل من انبعاثات غاز الميثان، موضحا أن الولايات المتحدة تتعاون مع الاتحاد الأوروبي و100 دولة أخرى لمواجهة تغير المناخ وانبعاثات الغازات.



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