شكرا لقرائتكم خبر عن بهتاف يسقط الخونة.. وقفة للجالية المصرية باليونان لتأييد الدولة المصرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم أبناء الجالية المصرية في العاصمة اليونانية " أثينا"، اليوم الجمعة، وقفة تضامنية لتأييد الدولة المصرية وقيادتها السياسية حكومة وشعبا.

وهتف المشاركون في الوقفة التضامنية هتافات منها: "تحيا مصر.. يسقط الخونة"، حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسي، وعبروا عن رفضهم التام للتدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى المصرى أو المس بسيادة مصر واستقلال القضاء.

وأكد المشاركون في الوقفة أن كل المصريين في الخارج هم فداء للدولة المصرية ورئيسها وللشعب المصرى، في مواجهة كل مخططات الفوضى التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية التي تعانى من إفلاس دفعها إلى استئجار أشخاص بمقابل مادى للوقوف معهم، وقالت "أحنا مصريين مش بنتأجر".



الجالية في اليونان



صور الرئيس