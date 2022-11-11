رسائل هامة من استقبال الرئيس السيسى لنظيره الأمريكى فى قمة المناخ.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العلاقات المصرية الأمريكية تعتمد على التفاهم المشترك فى كل الموضوعات التى تخص القضايا الخاصة بالمنطقة، كما أن التوجه فيها كان توجها واحدا.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لنظيره الأمريكى جو بايدن بشرم الشيخ على هامش قمة المناخ.